Il Gruppo Laviosa investe 4,8 milioni di euro nello sviluppo sostenibile sostenuta da Unicredit

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, leader nell'estrazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti a base di bentonite, rafforza il proprio impegno verso la sostenibilità con un investimento didestinato a migliorare l'efficienza del ciclo produttivo e a ridurre ledi. L'azienda continua così il suo percorso di innovazione responsabile, puntando su soluzioni ecologiche e sostenibili. A supporto di questa strategia, Laviosa ha scelto di avvalersi del supporto di UniCredit che ha accordato all'azienda un Finanziamento Futuro Sostenibile, una tra le soluzioni messe a disposizione dalla banca per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità.Il, della durata di 6 anni, è subordinato al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità prefissati.L'operazione consolida l'impegno dell'azienda nel coniugare crescita industriale e responsabilità ambientale, confermando il ruolo di Laviosa come punto di riferimento per un'industria più sostenibile.L'investimento si inserisce in un piano più ampio che coinvolge sia le attività in Italia sia le controllate estere, con interventi mirati all'ottimizzazione dell'uso dell'lungo tutta la filiera produttiva. Un ulteriore pilastro del progetto è la, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica e rendere i processi ancora più sostenibili., Amministratore Delegato del Gruppo Laviosa, ha dichiarato: "da sempre, Laviosa mette al centro il rispetto dell'ambiente e delle comunità in cui opera, integrando innovazione e responsabilità in ogni fase della produzione. L'uso diffuso dell'energia solare nei nostri impianti, in particolare per l'essiccazione della bentonite in Sardegna e in India, è un esempio concreto del nostro impegno nella riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni di CO2. Siamo convinti che un'industria consapevole possa generare valore non solo economico, ma anche sociale e ambientale. Per questo, investiamo in ricerca e sviluppo, esplorando nuove applicazioni della bentonite per migliorare le prestazioni dei materiali e renderli sempre più sostenibili. Il nostro obiettivo è chiaro: crescere in modo responsabile, garantendo qualità, sicurezza e rispetto per il pianeta"., Regional Manager Centro Nord UniCredit, commenta: "siamo in prima linea per sostenere i piani di investimento e i progetti di crescita delle imprese italiane. Questa nuova operazione, perfezionata in favore di Laviosa Spa, conferma il nostro ruolo di partner di riferimento per le aziende: un interlocutore attento e competente con cui fare squadra per favorire la crescita dell'economia nazionale. Siamo infatti determinati a supportare le realtà produttive che vogliono implementare il proprio business accelerando il percorso di transizione ESG. Lo facciamo garantendo non solo credito agevolato ma anche consulenza mirata, perché crediamo che investire in sostenibilità significhi creare le basi per uno sviluppo duraturo, che guarda alla competitività del Paese e al benessere delle generazioni future".19-03-2025 10:23