Il Gruppo FS ospita l'UIC day: giornata di dibattiti, idee e confronti sul futuro del trasporto ferroviario internazionale

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Si è aperto con un intervento di, Amministratore Delegato del Gruppo FS, l'organizzato oggi a Villa Patrizi da Ferrovie dello Stato Italiane e UIC (Union Internationale des Chemins de fer), istituzione internazionale che riunisce i principali attori e stakeholder del settore ferroviario.Nel suo, come riporta FS News, Ferraris ha sottolineato l'importanza dellae delladi know- how, esperienze e tecnologie come elementi cruciali per guardare con ottimismo al futuro dei trasporti e cogliere le opportunità che il complesso contesto attuale porta con sé, per entrare conin una nuova era della mobilità. Un "tempo nuovo", l'inizio di una nuova fase dopo la pandemia, che prevede nell'arco dei prossimi 10-15 anni ingentia livello europeo da parte del Gruppo FS sia in infrastrutture che nello sviluppo e nell'implementazione di nuove soluzioni tecnologiche.Tra i presenti, il Direttore Regionale di UICe il suo team: Christian Chavanel (Direttore del sistema ferroviario), Lucie Anderton (Responsabile della Sostenibilità), Simon Fletcher (Direttore Europa e responsabile standardizzazione), Sandra Gehenot (Direttrice merci), Marc Guigon (Direttore passeggeri). Sul palco dei relatori si sono alternati anche esponenti del management del Gruppo FS, tra i quali Roberto Tundo, Chief Technology, Innovation & Digital Officer e il Chief Strategy Officer del Gruppo Fabrizio Favara.Tra i temi affrontati durante la giornata, ladel trasporto ferroviario a livello globale, le sfide attuali e del futuro relative alla mobilità e allo sviluppo sostenibile; la condivisione di best practice per migliorare le prestazioni tecniche e ambientali; lo sviluppo di tutte le forme di cooperazione internazionale. In questo quadro, UIC riveste per il Gruppo FS il ruolo di, in quanto possessore del know-how necessario nel campo dell'integrazione digitale e di una preziosa visione di sistema su progetti, ricerca e standardizzazione, alla quale il Gruppo FS contribuisce da tempo.A completare la, cinque tavoli di lavoro, ognuno dedicato ad un tema specifico: ricerca e innovazione, mobilità sostenibile, sfide e opportunità derivanti dall'economia circolare, standardizzazione e sviluppo del settore merci. L'UIC, che quest'anno ha festeggiato il centenario di attività, è costituita da più di 200 membri provenienti da 100 Paesi che rappresentano insieme 1 milione di chilometri di linee.21-10-2022 19:21