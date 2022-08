Il Gruppo FS arriva su TikTok

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Le nuove sfide del Piano Industriale delspiegate con unsulpiù amato dalle nuove generazioni:. Il Gruppo guidato dall'ADè pioniere sulla piattaforma tra le grandi realtà industriali italiane e racconta il suo "Tempo Nuovo" con uno stile TikTok native. Una community digitale sempre più globale e interconnessa con cui il Gruppo FS intende condividere le azioni messe in campo per la costruzione di un futuro green del Paese.Su TikTok, come si legge su Fsnews.it, il Gruppo FS racconterà il proprio impegno per l'attuazione dele per la sostenibilità, valore verso cui le giovani generazioni sono particolarmente sensibili. TikTok è infatti considerato l'House of: il 67% degli utenti, secondo quanto diffuso dal social network, è "", interessato a stili di vita sostenibili e alla riduzione dell'impatto sull'ambiente delle emissioni. Il 65% degli utenti crede nelle aziende che operano in modo sostenibile ed etico.La grandenei confronti della salvaguardia del Pianeta accomuna le Generazioni Z e Millenials, le stesse che popolano il social network, visto che, secondo le stime fornite da TikTok, il 66% dei suoi utenti ha meno di 30 anni e la maggior parte è compresa nella fascia tra i 16 e i 24. Un target con cui dialogare e confrontarsi, coerentemente con l'impegno del Gruppo FS verso undolce e sostenibile, con città sempre più a misura d'uomo e unaa impatto zero, con un approccio aperto nei confronti dell'innovazione e della digitalizzazione, visti come fattori abilitanti del nuovo Piano Industriale decennale.L'esordio dell'account @su TikTok avviene oggi con il lancio di unche propone in stile native la campagna istituzionale #Untemponuovo e il Piano Industriale con un focus dedicato ai 4 nuovi Poli di business: Infrastrutture, Passeggeri, Urbano e Logistica.08-08-2022 18:51