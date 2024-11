Il Governo incontra i sindacati sulla Manovra: strada tutta in salita

(Teleborsa)

(Teleborsa) -a Palazzo ChigiL'appuntamento, inizialmente calendarizzato per la scorsa settimana, era slittato a questa mattina a causa di una indisposizione dellae della partecipazione al vertice Ue.Per il governo sono presenti il vice presidente del Consiglioil Ministro dell'Economia e delle Finanzei, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, il Ministro della Salute, il Ministro per la Pubblica Amministrazionee il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Per i sindacati sono presenti i rappresentanti delle(Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Confsal, Ciu e Cse).Il confronto parte tutto in salita, dopo le parole diche ha parlato, facendo riferimento alla mobilitazione indetta dai principali sindacati (Cgil, Cisl e Uil) per il prossimo 29 novembre. Della Manovrasi rivendica l'aumento del, il finanziamento di, più, con le risporse tratte dagli extraprofitti, dalle rendite e dall'evasione.Contestualmente, il titolare del MEFdelle contestazioni dei sindacati, poiché il governo hae "sui lavoratori dipendenti, con lo scopo di aiutare la crescita rilanciando la domanda dei consumi".Frattanto, scade oggi alle ore 16 il termine per depositare gli emendamenti in Commissione Bilancio alla Camera.11-11-2024 11:31