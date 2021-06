Idealista: prezzi delle case giù dello 0,1% a maggio, ma su in un anno (+1,1%)

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il prezzo dellein Italia ha registrato, a, una crescita dell'1,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente ma in calo dello 0,1% rispetto al mese di aprile, attestandosi a 1720 euro/m². Lo ha reso noto l'Ufficio Studi di, il portale immobiliare. Con riferimento ai dati dell'ultimo trimestre isono praticamente piatti con un incremento dello 0,1%, effetto del rallentamento dell'attività registratasi nei mesi primaverili.Per idealista, comunque, c'è ancora spazio per un'ulteriore accelerazione della crescita annuale dei prezzi delle case guidata dal cambiamento delle preferenze abitative degli italiani sulla scia della pandemia.all'insegna dei ribassi in 12 regioni su 20; stabile la Basilicata mentre gli aumenti di maggior rilievo spettano a Lombardia (0,8%), Umbria (0,6%) e Piemonte (0,5%). Dalla parte opposta del ranking Lazio e Molise registrano svalutazioni nell'ordine dell'1%, altre dieci macroaree sono comprese tra il -0,6% delle Marche e il -0,2% di Valle d'Aosta, Calabria e Sicilia.Il(2.470 euro/m²) si conferma la regione con i valori più elevati per i potenziali acquirenti, seguita da Liguria (2.445 euro/m²) e Valle d'Aosta (2.405 euro/m²). Nella parte più bassa del ranking troviamo il(883 euro/m²), davanti a(902 euro/m²) e(1.038 euro/m²).Nel mese di maggiohanno registrato aumenti dei prezzi delle case. I rincari più pronunciati spettano ad Andria (4%), a seguire troviamo Macerata (2,6%), Rimini (2,5%), Vicenza (2,2%) ed Enna (2%). Dei 44 centri in calo i ribassi maggiori sono a Cuneo (-4,7%), Lecco (-4,8%) e Latina (-9,4%). Sono 6 i capoluoghi a non aver subito variazioni ad aprile. Variazioni che sono in altalena nelle grandi città, con valori di riferimento in crescita a(1,8%),(1,4%) e(0,6%), giù a(-0,3%),(tutte e tre con un -1%).I prezzi di vendita si confermano al top a(4.481 euro/m²) e(4.088 euro/m²), che precedono Bolzano (3.929 euro/m²) e Firenze (3.905 euro/m²) tra le città più care per i prezzi delle case. Le più economiche sono invece Ragusa (810 euro/m²), Caltanissetta (763 euro/m²) e Biella (685 euro/m²).08-06-2021 01:23