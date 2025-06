Idealista: aumento moderato dei prezzi delle abitazioni usate a maggio (0,5%)

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel mese di maggio, i prezzi delle abitazioni usate in Italia hanno registrato un lieve aumento dello 0,5%, portando il valore medio al metro quadrato a 1.824 euro. È quanto emerge dall'Tuttavia, se si considera l'andamento su base annua, si rileva una diminuzione dei valori immobiliari pari allo 0,8%, confermando una tendenza al rallentamento rispetto agli incrementi degli anni precedenti.Nel mese di maggio, sono: la Valle d'Aosta, che ha registrato una diminuzione dello 0,4%, e l'Umbria, con una contrazione dello 0,2%. Stabilità dei prezzi per la Sicilia; mentre tutte le restanti 16 regioni italiane hanno mostrato un aumento dei valori immobiliari. In testa a questa classifica troviamo il Friuli-Venezia Giulia, con un incremento dell'1,4%, seguito dalla Lombardia e dalla Sardegna, che segnano un aumento dello 0,9%. Altri aumenti significativi sono stati registrati in Molise (0,8%), Toscana e Marche (0,7%), e Campania e Abruzzo (0,6%). Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna (tutte le regioni con una variazione dello 0,5%) si collocano in linea con il dato nazionale. Variazioni inferiori alla media nazionale del periodo per tutte le altre regioni con percentuali comprese tra 0,4% rilevato nel Lazio e lo 0,1% della Puglia.con 3.147 euro al metro quadrato, seguito dalla Valle d'Aosta (2.565 euro/m²), dalla Liguria (2.480 euro/m²) e dalla Toscana (2.378 euro/m²). Valori superiori alla media italiana si registrano anche in Lombardia (2.233 euro/m²), Lazio (2.124 euro/m²) ed Emilia-Romagna (1.839 euro/m²). Le rimanenti 13 regioni hanno valori sotto la media del periodo, con il prezzo più alto in Veneto (1.769 euro/m²)e il più basso in Calabria (912 euro/m²).A livello provinciale,con i maggiori rilevati adAscoli Piceno (3,1%), Pordenone (2%), Lecco (1,9%) e Firenze (1,8%). Rialzi si sono registrati anche nella provincia di Milano (0,9%) e nell'hinterland romano (0,6%). Tuttavia, 32 province hanno evidenziato un calo dei prezzi, con i ribassi più marcati a Isernia (-2,3%), Trapani (-1,4%) e Piacenza (-1%). Sul versante dei prezzi,. La seguono Milano (3.579 euro/m²), Lucca (3.207 euro/m²), Savona (3.109 euro/m²) e Firenze (3.066 euro/m²), tutte con valori superiori ai 3.000 euro al metro quadrato. Al di sopra della media nazionale si trovano altre 26 province, con prezzi che vanno dai 2.703 di Imperia ai 1.832 di Pisa. Le province con i valori più bassi includono Biella (620 euro/m²), Caltanissetta (649 euro/m2) e Isernia (698 euro/m2).Anche sul versante dei capoluoghi, i prezzi sono in aumento nel 64% delle città monitorate, con iMacerata (2,9%), Crotone (2,9%) e Aosta (2,5%). Tra i principali mercati cittadini, i prezzi sono in crescita a Torino (1,9%), Firenze (1,6%), Genova (1%), Roma (0,9%), Bologna (0,8%), Milano e Bari (entrambe 0,7%), Palermo (0,5%), Napoli e Venezia (0,1%).Valori stabili a Lodi e Trani, mentre 37 capoluoghi hanno registrato una diminuzione, con i cali più marcati che si concentrano a Ragusa (-2%), Vibo Valentia (-1,6%) e Caltanissetta (-1,2%).con un prezzo medio di 5.108 al metro quadrato, raggiungendo il record storico dal 2012. La seguono Venezia (4.655 euro/m2),Bolzano (4.591 euro/m2), e Firenze (4.479 euro/m2). Tra lefigurano anche Roma (3.191 euro/m2) e Napoli (2.714 euro/m2). Al contrario, i capoluoghi con i prezzi delle abitazioni più convenienti sono Caltanissetta (684euro/m2), Ragusa (707 euro/m2) e Biella (774 euro/m2).05-06-2025 10:33