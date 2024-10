Hera: al via la missione per difendere la terra dagli asteroidi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il volo della. La missione dell'è partita dacon un lancio perfetto, grazie al supporto di un, la compagnia di. L'obiettivo della missione sembra uscito da un film di fantascienza:Hera raggiungeràun asteroide già colpito dalladue anni fa, e ne studierà gli effetti grazie ai suoi strumenti di bordo e a due cubesat. I dati raccolti saranno fondamentali per sviluppare strategie future in caso di minacce reali. "Dimorphos diventerà l'asteroide più studiato della storia", ha dichiarato, sottolineando l'importanza della missione poiché un asteroide di tali dimensioni potrebbe distruggere un'intera città in caso di impatto con la Terra.Molti scienziati e tecnici hanno festeggiato il lancio dal vivo, nonostante il maltempo e la minaccia dell'uragano Milton. "Abbiamo monitorato il meteo ogni cinque minuti", ha spiegato. "C'è stata grande tensione fino alla fine, ma il lancio è stato un successo e i dati telemetrici sono perfetti".La missione coinvolge, con un importante contributo italiano sia a livello scientifico che industriale. L'ha sviluppato lo strumento Vista per l'analisi delle polveri, in collaborazione con loe la termocamera a infrarossi Tiri. L', mentre aziende come Thales Alenia Space, Leonardo, OHB Italia, Avio e TSD Space hanno fornito componenti chiave per le telecomunicazioni, la propulsione e i sistemi di bordo. Uno dei cubesat, Milani, è stato realizzato dall'azienda italiana Tyvak. Teodoro Valente, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ha sottolineato che "la partecipazione italiana è ilche conferma il nostro Paese ai vertici in questo settore".08-10-2024 08:31