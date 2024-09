Harris pronta a svelare un nuovo piano economico

(Teleborsa)

(Teleborsa) - La candidata democratica alla presidenza degli Stati Unitiquesta settimana un, finalizzato ad accrescere la ricchezza degli americani e favorire gli investimenti mediante nuovi incentivi economici alle imprese. Il nuovo piano economico, che, potrebbe essere svelato questa settimana in una conferenza stampa a Pittsburgh, secondo una esclusiva di Reuters.La stessa, parlando domenica ai giornalisti,che questa settimanaper l'economia ed ha anticipato che il piano si propone di soddisfare le aspirazioni ed ambizioni del popolo americano, affrontando le sfide che gli si pongono davanti., né la campagna elettorale ha sinora esplicitato argomenti specifici, ma nella tornata del 2020, il programma economico della vicepresidente,, includeva significativi aumenti salariali per gli insegnanti e la riduzione dei divari retributivi fra uomini e donne e si proponeva di usare una larga fetta del budget federale (circa 700 miliardi di dollari) per sostenere le piccole imprese.della candidata democratica figurano laUSA ad almeno il 28%,. Un piano che si discosta da quello del rivale, che punta a favorire i prodotti del made in America, ridurre le imposte sulle società, costruire nuove abitazioni e combattere l'immigrazione.L'annuncio di un nuovo piano economico arriverebbe in une, secondo alcuni esperti, non riuscirebbe ad esplicare i suoi effetti sugli elettori in bilico. Per questo, in area democratica,Tradizionalmente, i Repubblicani hanno sempre avuto una posizione più alta nei sondaggi sui temi economici, ma. Un sondaggio del Financial Times-Michigan Ross ha rivelato che il 44% degli elettori si fida della gestione economica di Harris rispetto al 42% che sostiene Trump.23-09-2024 09:53