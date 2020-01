Gualtieri: da calo spread per Regionali 400 milioni risparmi. Verso deficit 2019 più basso

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "In due giorni, per effetto delle elezioni in Emilia Romagna, lo. I tecnici hanno calcolato che se confermato si tratterebbe di 400 milioni di risparmio quest'anno, 1,2 miliardi nel 2021 e più di 2 miliardi nel 2022". Lo ha riferito il ministro dell'Economia,, in occasione della presentazione del libro "Pachidermi e Pappagalli" di Carlo Cottarelli, aggiungendo che "lee gli obiettivi del 2020 più facilmente raggiungibili"."C'è una correlazione che credo sia difficilmente contestabile: l'esito del" e anche l'aver respinto "l'offensiva sovranista populista", ha aggiunto il ministro."Si prestano più facilmente i soldi - ha sottolineato Gualtieri - oggisul tasso".A proposito dellache ieri ha avviato il suo iter, il Ministro Gualtieri ha sostenuto che per una riforma strutturale servono politiche a favore della natalità. "Se si vuole affrontare la complicatissima questione del nostro sistema pensionistico in modo strutturale occorre fare politiche che sostengano la natalità", ha affermato il Ministro.Questo, ha spiegato, "può essere fatto con alcuni elementi di incentivo al sistema pensionistico che deve essere equo e sostenibile. Un governo che vuole realizzare delle riforme deve anche occuparsi di questo". Infatti, ha aggiunto Gualtieri, "è scientificamente provato che se si sostiene il lavoro delle donne si fanno più figli".Il Titolare di Via Venti Settembre, ha quindi evidenziato come il problema del lavoro e in particolare quello dei giovani è "l'assillo" del giverno. ": è questo l'assillo fondamentale di questa fase dell'azione del governo", ha concluso.28-01-2020 07:08