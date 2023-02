GSE e ANCI insieme per supportare la transizione energetica dei Comuni

(Teleborsa)

(Teleborsa) - È stato siglato oggi iltrae il- GSE S.p.A. – società del Ministero dell'Economia che in Italia promuove la transizione ecologica. La collaborazione è finalizzata a diffondere l'autoconsumo dasul territorio anche al fine di contenere la spesa energetica dei Comuni, a potenziare il ricorso alquale risorsa chiave per una gestione efficiente del patrimonio edilizio pubblico, nonché a supportare i Comuni nell'ambito della pianificazione e sviluppo delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici."In questo momento tutti, Comuni, imprese, cittadini, siamo impegnati, da un lato nella condivisione di buone pratiche di risparmio energetico e nella produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro nella riduzione dei consumi e dei costi che, così come gravano sui costi delle famiglie, purtroppo pesano anche sui bilanci dei Comuni. Consideriamo ogni forma di collaborazione e condivisione di intenti e responsabilità nelle politiche di efficientamento energetico – punti essenziali del protocollo sottoscritto da Anci e GSE – un passo importante nella direzione che ci mostrano tutti gli indicatori, nazionali ed europei: nel rispetto degli equilibri di bilancio, ma anche e soprattutto della salvaguardia del pianeta e dell'ambiente in cui viviamo" ha sottolineato il presidente Anci e sindaco di Bari"Il GSE – ha dichiarato l'amministratore unico del GSE,– è lieto di collaborare con Anci per rafforzare il sostegno ai Comuni e alle Città metropolitane nella promozione delle Comunità energetiche e dell'autoconsumo diffuso e nella programmazione degli investimenti per la sostenibilità ambientale, economica e sociale del patrimonio edilizio pubblico e del territorio, anche con programmi di formazione dedicata".09-02-2023 17:25