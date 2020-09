Gruppo Iccrea e SACE insieme: finanziamento in pool a Gruppo Ligabue con Garanzia Italia

(Teleborsa)

(Teleborsa) -(la banca corporate del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) in qualità di capofila,protagoniste di uninverso ilgarantito danell'ambito diIl finanziamento, di complessivichiarisce la nota, "ha l'obiettivo di dotare il noto Gruppo veneto delle risorse necessarie per affrontare gli effetti della pandemia nelle numerose attività in cui è impegnato. Il rilascio della garanzia secondo le caratteristiche previste dal Decreto Liquidità è stato processato digitalmente e in breve tempo".hanno da tempo stretto un legame proficuo – ha dichiaratoi Direttore Generale di Iccrea BancaImpresa – e accompagnare gli imprenditori che vogliono crescere e continuare a investire, specialmente in questo complesso momento della nostra economia, è per noi una priorità. Questa operazione è la conferma della nostra forte attenzione alle aziende del territorio, e della valenza delle partnership che possiamo concretizzare, come in questo caso con SACE, a beneficio dello sviluppo delle"."Siamo lieti di essere nuovamente al fianco di una realtà imprenditoriale come Ligabue, che ha saputo affermarsi all'interno e oltre i confini italiani diventando un'azienda leader nell' approvvigionamento e nella ristorazione per il settore marittimo – ha dichiarato, Responsabile Mid Market di SACE – con quest'operazione SACE consolida la sua proficua partnership con Iccrea BancaImpresa e conferma il suo impegno al fianco delle aziende chiamate ad affrontare le sfide attuali dettate dalla delicata fase di ripartenza dell'economia nazionale".Soddisfazione espressa da Inti Ligabue, Presidente e Amministratore delegato del gruppo veneziano che afferma: Il, sostenendo i nostri progetti e la nostra espansione. E' importante. Soprattutto in un momento così complesso. Serve guardare avanti con determinazione, progettualità adeguate e nuove strategie: in questa prospettiva il supporto e le risorse all'impresa sono fondamentali per lo sviluppo e la23-09-2020 11:55