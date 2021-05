Gruppo FS, Trenitalia accende l'estate: aumentano i "treni del mare"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dal prossimo lunedì tuttaDopo i mesisegnati dallea contenere la diffusione della pandemia, dallaarrivano finalmentecon ilche ha avviato un, sempre sotto il. Lasi avvicina a grandi passi strizzando l'occhio alladiAnche in questo caso ilrisponderivolta a quanti vogliono evitareper raggiungere ledadelloche torna a ripopolarsi.Sono circai collegamenti al giorno in più che ilmette a disposizione delle persone che scelgono il treno per i propri spostamenti di svago e turismo. Gradualmente, da inizio maggioha pianificato l'inserimento di ulteriori collegamenti per soddisfare la crescente domanda di trasporto.Sono aumentati i i cosiddettidacon la possibilità di raggiungere direttamente dalocalità quali Ventimiglia, Albenga, Imperia e Savona. Sull'altro versante della Liguria il Gruppo FS Italiane ha previsto un potenziamento di 44 collegamenti al giorno del Cinque Terre Express, da Levanto a La Spezia. Aumentate anche le corse regionali da e per Venezia, facilmente raggiungibile da Bologna, Verona e Trieste in tutti gli orari della giornata, oltre ai collegamenti verso le tante altre città d'arte italiane.Adeguata anche al- custode di- l'offerta regionale per offrire un maggior numero di collegamenti verso le spiagge dellafra Napoli e Salerno o per raggiungere le bellezze delIn Campania, per chi vuole trascorrere una giornata all'insegna della cultura, si possono raggiungere facilmente Caserta e Pompei grazie alle soluzioni integrate treno + autobus. Potenziati, sempre al Sud, i collegamenti con le località balneari di PPIù corse da e per Cefalù e fra Siracusa a Donnafugata, in Sicilia e da Lamezia a Rosarno, in Calabria, con il Tropea Line.Continua l'incremento dell'offerta alta velocità a media e lunga percorrenza conal giorno da inizioDa lunedì 24 maggio sono previstesulle direttrici principali che si sommano alle 24 del 10 maggio e alle 12 Frecce in più da lunedì 3 maggio. Un'offerta che vedrà da inizio giugno altri collegamenti a disposizione dei passeggeri e tante novità dall'orario estivo per le località di21-05-2021 07:32