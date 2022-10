Gruppo FS, la Freccia di ottobre alla Festa del Cinema di Roma

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ladi ottobre celebra la settima arte con l'attore, protagonista del film L'ombra di Caravaggio che sarà presentato in anteprima alla 17esima edizione della Festa del cinema di Roma alla quale ilpartecipa come sponsor e assegnando il "Premio del Pubblico". Anche questo mese il ventaglio di contenuti della Freccia è ricco di suggestioni e suggerimenti: pittura, musica, fotografia, arte culinaria e cinema per offrire ai lettori "visioni d'artista" e stimoli a viaggiare.Perché il viaggio, che non può essere mai un semplice trasferimento da un luogo a un altro, insieme all'arte ci stimolano a guardare oltre per conoscere, interpretare e capire ciò che ci circonda. Su questo numero le visioni dall'alto di passerelle e ponti ciclopedonali sospesi sull'acqua nel nord Italia, le orme di dinosauri preistorici diffuse nel territorio di Altamura, vicino a Bari, il cammino attraverso ladalle spiagge del Mediterraneo fino alle pendici dell'Etna. Senza dimenticare l'assaggio dei dolci tradizionali creati ad arte o per caso tra le mura dei monasteri o la degustazione di un calice d'eccellenza al, che ospita produttori di qualità con un occhio al green.Inoltre, si va in giro a, tra musei diffusi, poli multifunzionali e parchi con sculture a cielo aperto, a Roma per la mostra sue le immagini d‘archivio di Fondazione FS che raccontano la vita nelle stazioni italiane, a Modena e Reggio Emilia per gli scatti luminosi di, celebrato a 30 anni dalla scomparsa e infine a Siena, dove fino al 20 novembre va in scena la grande fotografia internazionale.Infine, unsul. L'ambiente è al centro del Festival dello sviluppo sostenibile, anche quest'anno in collaborazione con il Gruppo FS, che affronta temi urgenti come la transizione energetica, il cambiamento climatico e la rigenerazione urbana. Mentre l'inclusione è l'obiettivo del progetto di moda universale firmato da Iulia Barton, che punta a realizzare capi in grado di soddisfare le esigenze di persone con disabilità.La Freccia di ottobre si può sfogliare e leggere in formato digitale, su, e su carta sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub, in copia cellofanata e personale, che i lettori potranno prendere e portare via. I contenuti del mensile di FS Italiane si possono leggere anche sul canale Telegram FSNews e i profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag.03-10-2022 13:57