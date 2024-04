Gruppo FS, La Freccia di aprile "schiera" tris di campioni del tennis

(Teleborsa)

(Teleborsa) -protagoniste del numero di aprile del magazine La Freccia, caratteristiche che raccontano in pieno iche stanno regalando al tennis italiano un momento d'oro e sono tra gli atleti più attesi ai prossimi Internazionali di Roma. Di loro parlacapitano non giocatore della Nazionale italiana di Coppa Davis, che ha fatto del dche, ovviamente, esplode anchele proposte di viaggio partono danominata Città verde europea 2025 per le sue buone pratiche: cinquemila alberi piantati, raccolta differenziata all'88% e buoni spesa per chi va al lavoro in bici. Si passa poi alla scoperta di Prato, uno dei più importanti distretti tessili d'Europa, tra ex fabbriche trasformate in poli culturali, mulini riconvertiti in complessi abitativi e lanifici che diventano musei. Per arrivare nel cuore della Valtellina, a Livigno: meta ideale per chi ama le attività all'aria aperta, la località sciistica si prepara a ospitare i Giochi invernali di Milano Cortina 2026, di cui il gruppo FS è Premium partner.Spazio, come sempre, agldal 14 al 17 aprile la 56esima edizione di Vinitaly porta a Verona il meglio della produzione italiana, mentre dal 16 al 21 si possono scoprire le ultime tendenze del design al Salone Internazionale del Mobile a Milano, di cui Frecciarossa è Treno Ufficiale. Bisogna aspettare maggio, invece, per la 36esima edizione del Salone internazionale del libro di Torino che quest'anno, insieme al Gruppo FS, lancia il concorso letterario In viaggio con amore dedicato alle giovani penne del romance.Infine, leai protagonisti dello spettacolo: la cantautriceche torna in campo con l'evento benefico live Una Nessuna Centomila all'Arena di Verona, l'étoilepronto per il tour estivo, la bandche si prepara ad accogliere i fan il 26 giugno a Roma, la sopranocon il debutto alla Scala di Milano nella commedia di Giacomo Puccini La rondine.Tutto questo e altro ancora su La sfogliare e leggere in formato digitale su FS Italiane, e in copia cartacea, che i lettori potranno prendere sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub e portare con sé.02-04-2024 14:14