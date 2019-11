Gruppo FS Italiane, consegnati a Regione Veneto primi treni Pop e Rock

Alstom

(Teleborsa) -, prodotti rispettivamente daed Hitachi Rail Italy per Trenitalia, parte di una maxi commessa dal gruppo FS Italiane.Al Veneto vanno complessivamente 78 treni – 38 Rock a 5 casse, 9 Rock a 6 casse e 31 Pop – i nuovi treni destinati al Veneto e la cui consegna proseguirà a ritmi serrati fino a luglio 2023. Oltre ilsarà sui binaria, circa il, ile, insieme ai Vivalto, agli Swing e agli Stadler entrati in servizio negli ultimi sette anni, completeranno il rinnovo dellache diventerà(4,6 anni).Trenitalia mantiene gli impegni con i pendolari. A marzo 2018, a Verona, in Piazza Bra, vennero mostrati per la prima volta i modelli in scala reale dei nuovi treni regionali con la promessa di consegnare i convogli nel 2019.Pop fa parte della famiglia Coradia Stream ed è il nuovo treno mono piano e media capacità progettato e fabbricato in Italia, nei siti di Savigliano, Sesto San Giovanni e Bologna. Rock è il nuovo treno regionale a doppio piano e alta capacità di trasporto progettato e costruito da Hitachi Rail Italy. I nuovi treni regionali Rock e Pop sono riciclabili fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti.Presenti alla, presso la stazione Santa Lucia di Venezia, il Presidente della Regione, l'Amministratore Delegato Trenitalia, l'Assessore ai Trasportie l'Amministratore Delegato di Alstom FerroviariaAD Hitachi Rail Italy.11-11-2019 04:10