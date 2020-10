Gruppo FS, il Giro d'Italia corre in treno

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Uno. A bordo di uncolorato di rosa, il Trofeo senza Fine è arrivato oggi da Porto Sant'Elpidio (FM) a Rimini, undicesima tappa della manifestazione ciclistica vinta da Arnaud Démare.La Coppa, premio ambito per chi vincerà quest'anno la maglia rosa, è partita in tarda mattinata da, ospite delgiunto quest'anno alla sua 103esima edizione.Il Trofeo - spiegano da FS News - è stato preso in consegna da Sabrina de Filippis, direttore della divisione trasporto regionale Trenitalia, in compagnia di autorità istituzionali e sportive, insieme ai giornalisti Andrea Di Caro e Luca Gialanella e a influencer come Clelia Patella e Davide Bozzoli.La Coppa è stata accompagnata durante il viaggio sul regionale Pop, treno di ultimissima generazione di Trenitalia, anche da Vittorio Brumotti. Il campione del Mondo di Bike Trial è stato salutato al momento della partenza da Ivan Basso, Ambassador del Giro d'Italia, con il gesto ormai ricorrente "gomito a gomito".All'arrivo a Rimini il Trofeo senza Fine ha salutato, sul lungomare tra i più famosi d'Italia, l'arrivo della undicesima tappa del Giro, vinta pochi minuti fa da Arnaud Démare.14-10-2020 06:27