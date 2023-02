Gruppo FS, Ferraris presenta FS Security: mille addetti in più per sicurezza stazioni

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "soprattutto quelle minori, e rche ancora è sentita da molti passeggeri":cosìell'intervista rilasciata a Il Tempo nella quale illustra il piano "la, oltre a unire le attuali aree dedicate alla sicurezza delle Ferrovie dello Stato,Obiettivo sono stazioni più vive con servizi commercialiIn linea con una recente survey condotta da Ferrovie dello Stato - spiega Ferraris - "mentre scende, man mano, che si va in stazioni più piccole e tratte locali".Un progettohe prevede anche la realizzazione di unache - prosegue l'Ad - "raccoglierà le informazioni di tutte le nostre videocamere. I dati saranno elaborati in sinergia con le forze dell'ordine. Perché tutto quello che stiamo facendo è in accordo con il Ministro dell'InternoCentrale nella strategia del Gil capitoloda produrre - sottolinea Ferraris -Più in generale,la sfida per il Paese è recuperare competitività :e nonavendone fatte di nuove abbiamo progressivamente perso competenze tecniche. E anche sulla digitalizzazione siamo carenti. Dobbiamo recuperare su questi fronti, ma le premesse ci sono", sottolinea l'Ad spiegando chesi sta affievolendo, ho la sensazione che ci sia più consapevolezza nelle popolazioni locali dell'importanza di fare le opere e di essere collegati al resto del Paese. Ache, pur con tutte le sue difficoltà, vede l'Europa tornare ad essere area di investimento.Ferraris ha parlato anche delche deve diventare una realtà "come ha più volte ripetuto anche il Ministro Salvini. Il Ponte, la Salerno-Reggio Calabria e la Palermo – Catania – Messina sono tratte del Corridoio Scandinavo-Mediterraneoconclude l'Ad.21-02-2023 10:55