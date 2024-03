Gruppo Banca Popolare del Lazio, utile 2023 sale a 18,2 milioni di euro

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ilha chiuso ilcon undi 18,2 milioni di euro, con un incremento di 3,3 milioni, pari al 22,05% rispetto allo scorso anno. In particolare, laevidenzia un utile di 3,5 milioni di euro (-54,94% rispetto al 2022), mentre larileva un utile di 19,7 milioni di euro (+77,33% rispetto allo scorso anno). La diminuzione dell'utile di Banca Popolare del Lazio è da attribuirsi principalmente al maggior costo in interessi dovuti al rialzo dei tassi applicato alle operazioni di rifinanziamento a lungo termine effettuate con la Banca Centrale Europea (TLTRO 3), si legge in una nota.Ilè pari a 77 milioni di euro, in crescita del 30,76% beneficiando di un aumento sia delle masse intermediate che della forbice dei tassi. Il margine da servizi netto è pari a 42,9 milioni di euro, con un incremento pari al 3,84%.Ilsi attesta a 3.836 milioni di euro. Gli impieghi con la clientela evidenziano una crescita significativa di 94 milioni di euro, pari al 4,70%. Il totale dei crediti a valori di bilancio, cioè al netto delle rettifiche di valore, evidenziano una crescita di 78,8 milioni di euro, pari al 4,06%. Il totale deglial netto delle rettifiche di valore è pari ad 2.021 milioni di euro.L'di Gruppo è pari al 5,95% (3,04% a valori netti). Ile il Total capital ratio consolidato si attestano al 17,25%, ben oltre i minimi prudenziali.Verrà proposta all'Assemblea dei Soci di Banca Popolare del Lazio una ripartizione dell'utile che prevede unpari a 1,00 euro per azione.27-03-2024 11:00