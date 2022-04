GreenIT e Copenhagen Infrastructure Partners: al via sviluppo di due parchi eolici offshore in Italia da 750MW

(Teleborsa)

(Teleborsa) -la joint venture traper la produzione di energia da fonti rinnovabili, ehanno firmato unentrambi posizionati a oltre 35 km dalla costa, per una capacità complessiva di circa 750MW.L'intesa – spiegano le società in una nota congiunta – è finalizzata allo sviluppo, alla costruzione e alla gestione di un, al largo di Marsala, costituito da 21 turbine con una potenza di circa 12 MW ciascuna e una capacità totale di circa 250 MW, e a un secondo parco da realizzare nella zona di mare antistante lacomposto da 42 turbine eoliche, con una potenza di 12 MW ciascuna per una capacità complessiva di oltre 500 MW.Ai due progetti contribuiscono, anche in qualità di soci di minoranza, società italiane con provata esperienza nello sviluppo di impianti offshore, quali, e. Gli impianti prevedono l'utilizzo di piattaforme galleggianti e l'implementazione di soluzioni tecnologiche innovative, mirate a minimizzare l'impatto ambientale e visivo, oltre a favorire lo sviluppo dell'industria locale e nazionale.che equivalgono al consumo energetico medio annuo di quasi 750mila famiglie nelle aree interessate, e che rappresentano, a parità di capacità installata, un incremento di circa il 50% rispetto alla produzione media di un impianto eolico onshore.L'avvio dell'operatività è attualmente previsto nele nel, al termine della fase autorizzativa e della successiva costruzione.L'iniziativa consentirà di, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030 e alla crescita del settore eolico offshore galleggiante in Italia.06-04-2022 15:14