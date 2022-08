Grave siccità ha colpito l'Europa: condizioni critiche anche in agosto

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, che sta minando l'agricoltura e mettendo a repentaglio il patrimonio ambientale. E' quanto emerge dall'ultimo rapportodel Centro europeo di ricerca della Commissione che tiene conto dei dati e delle analisi del Osservatorio sulla siccità.Guardando all'evoluzione dellain UE, si conferma lacon ilancora in stato di, il che significa che le precipitazioni sono state inferiori al normale e l'umidità del suolo è carente, edin una situazione di, che si verifica quando anche la vegetazione e le colture mostrano gli effetti negativi della siccità. Complessivamente,è in una situazione di, il che contribuisce anche alla diffusione degli incendi,"La combinazione di una grave siccità e ondate di calore ha creato uno stress senza precedenti sulle risorse idriche in tutta l'UE. Attualmente stiamo notando una stagione degli incendi sensibilmente al di sopra della media e un impatto importante sulla produzione delle colture", ha commentato la Commissaria europea, aggiungendo"La Commissione Europea e i suoi scienziati stanno lavorando percon le migliori tecnologie disponibili, dallo spazio e dal suolo, per proteggere il nostro ambiente ed i nostri cittadini dalle emergenze", ha concluso., che indicanorendimenti rispettivamente del 16%, 15% e 12% inferiori ala media dei 5 anni. Unha colpito quasi tutti i fiumi in Europa, colpendo a catena anche ilsia per la generazione di energia idroelettrica che per i sistemi di raffreddamento delle centrali elettriche, nonché il trasporto fluviale.Diversi Stati membri dell'UE hanno adottatoe le forniture potrebbero essere ancora compromesse nelle prossime settimane. È probabile che nei prossimi mesi si verificheranno condizioni più calde e più secche del solito nella regione Euromediterranea Occidentale, almeno sino al mese di novembre 2022.23-08-2022 19:52