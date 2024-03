Governo diviso sul voto russo, scoppia il caso Salvini

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ilche, nonostante le mille polemiche, ha incoronato ancora una volta, ha diviso il governo italiano. ", le elezioni fanno sempre bene sia quando uno le vince sia quando uno le perde", sono le parole del vicepremier e leader della Legai, che a proposito delle elezioni nella Federazione russa prende atto del responso delle urne sottolineando che "io quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta". Ci penserà poi, ne prendiamo atto e lavoriamo (spero tutti insieme) per la fine della guerra e il ritorno alla pace. Con una guerra in corso non c'è niente da festeggiare".Dall'altra parte, per il ministro degli Esteri e segretario di Forza ItaliaAlexei Navalny è stato escluso dalle elezioni con un omicidio. Non c'erano candidati avversari di Putin - rimarca ancora il leader degli azzurri - abbiamo visto soldati entrare dentro i seggi per vedere come votava la gente".", sono le parole divicecapogruppo di FdI alla Camera, sottolinenando che in nazioni come la Russia la democrazia è incompleta.Tuttavia, non è stata inviata alcuna lettera di congratulazioni da parte del presidente italiano a quello russo. Sebbene la posizione di Palazzo Chigi sia più vicina a quella della Farnesina,, ad Agorà, in serata ha sottolineato come "lcome si dimostra nell'unico modo in cui si può dimostrare la coesione di una maggioranza, e cioè nella velocità di attuazione e nella chiarezza di attuazione della linea di un governo"."Quello che noi abbiamo fatto in questo anno e mezzo con la velocità con cui lo abbiamo fatto, e la chiarezza che abbiamo dimostrato in politica estera, tutto questo racconta di una maggioranza coesa", osserva la leader di Fratelli d'Italia. "E io - aggiunge Meloni - credo che il punto sia sempre questo: cioè non conta quanto il campo sia largo, ma conta quanto quel campo sia coeso e compatibile, quanto abbia risposte chiare da dare ai cittadini e da rappresentare all'estero. E l'Italia con la maggioranza di centrodestra chiaramente questo lo sta facendo".19-03-2024 09:23