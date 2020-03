Governo conferma deficit/PIL a 1,8% nel 2021

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Rispetto allo scenario programmatico della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019", le misure adottate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus "determineranno uncorso dell'ordine di circacorrispondenti a circa 0,3 punti percentuali di PIL". E' quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi che ha approvato la 'Relazione al Parlamento' ai fini dell'autorizzazione dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quello già autorizzato con la Relazione al Parlamento 2019."Ilsentita lae in considerazione delladella deviazione dal sentiero di aggiustamento, si impegna, nelle more dell'aggiornamento delle valutazioni che sarà condotto in sede di presentazione del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2020, a riprendere il percorso di convergenza verso, con una riduzione del deficit nominale adeltenuto anche conto del risultato 2019" all'1,6% conPoche ore fa, il Premier in conferenza stampa, al termine del CdM, ha annunciatoche comporta con una richiesta all05-03-2020 07:51