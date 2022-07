Governo, Castelli: "Follia di una crisi voluta per motivi elettorali"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Questa è stata la settimana nella quale con le parti sociali abbiamo coordinato un percorso da qui ai mesi successivi, con degli importanti provvedimenti che stavamo scrivendo in un Decreto che doveva uscire entro fine luglio, che parla alle imprese, alle famiglie con dentro i temi del cuneo fiscale, con dentro la riduzione della pressione fiscale". È quanto ha affermato la– che di recente ha seguito Luigi Di Maio nel nuovo gruppo parlamentare alla Camera "Insieme per il futuro" –intervenendo a Sky Tg24 Economia, in merito alla"Queste cose – ha proseguito– vanno a scontrarsi con una follia che peraltro in queste ore continua fortemente a essere incomprensibile, voluta semplicemente per una mera campagna elettorale per cercare di recuperare del consenso".15-07-2022 18:57