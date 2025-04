GOfit sbarca in Italia in partnership con Technogym

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, il gruppo leader nel settore dei fitness club in Spagna, annuncia il suo, seguito da nuove aperture a Milano, Bologna e in altre città italiane.A partire dal successo sperimentato in Spagna, dove GOfit utilizza da anni il Technogym Ecosystem, anche in Italia il gruppo avvierà una, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness.In particolare, i centri GOfit offriranno una esperienza wall to wall completa Technogym, con, la nuova soluzione che consente di testare i parametri fisici e cognitivi di ogni utente e prescrivere grazie all'intelligenza artificiale dei programmi personalizzati."Siamo orgogliosi di proseguire, anche in Italia, la collaborazione con GOfit, una partnership costruita con successo negli anni in Spagna - ha commentatodi Technogym - L'arrivo di GOfit nel nostro Paese rappresenterà uno stimolo per l'intero settore, favorendo la crescita e l'aumento della professionalità e della qualità nel mondo del fitness e del wellness".02-04-2025 16:27