Giovani commercialisti, De Lise: "Protagonisti della fase di ripresa economica"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - ". In questo anno e mezzo di pandemia la categoria ha dimostrato di essere il centro nevralgico di ogni attività economica del Paese: senza i commercialisti, uscire dalla crisi economica sarebbe stata pura utopia". Lo ha detto, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, presentando il Congresso nazionale 2021 dell'Unione, dal titolo "I giovani commercialisti protagonisti della ripartenza, tra ripresa economica e presidio di legalità".De Lise ha auspicato che la. "È arrivato il momento di mettere i giovani commercialisti al centro delle scelte economiche e fiscali in un periodo in cui l'Italia è chiamata a programmare il futuro", sottolinea.Laè in programma ail 30 settembre e 1° ottobre. Un fitto programma di lavoro che sarà aperto dal presidente del comitato organizzatore, Francesco Caridi, e vedrà intervenire esponenti del mondo politico, accademico, professionale e della magistratura. In programma anche dieci workshop che tratteranno temi specifici di attualità relativi alle varie aree scientifiche e la presentazione dei prossimi corsi di formazione della Fondazione."Saranno due giorni ricchi di contenuti e di stimoli, frutto del lavoro degli ultimi mesi dell'intera associazione. Abbiamo previsto tavole rotonde e focus su riforma fiscale, legalità e sostenibilità", ha spiegato, presidente Fondazione Centro Studi Ungdcec.27-09-2021 20:19