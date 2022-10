Giorgione protagonista dell'ultimo volume della collana d'arte Menarini

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, esponente della Scuola Veneta, è. La monografia, a cura di Silvana editoriale, verrà presentata domani alle 18:00 all'Ateneo Veneto di Venezia dall'autoreDella breve vita di Giorgione restano: pochissimi documenti d'archivio e le sue, tutte le altre sono di attribuzione incerta. Profonde invece le tracce lasciate nell'arte italiana, ricche di simbologie spesso misteriose, ma condizionate dalle richieste dei ricchi e raffinati committenti della Laguna.Dalla data al luogo preciso di nascita, le notizie intorno a Giorgione sono molto scarse. "Quello che sappiamo per certo è che, in un arco di carriera poco più che decennale – sottolinea Villa – Giorgione raggiunge unarimasta immutata nei secoli. Attento ai dibattiti filosofici del tempo, impara da Giovanni Bellini e da Giovan Battista Cima da Conegliano per giungere a una sintesi di musicale lirismo,, capace di connettere ogni contorno. Fondendo, l'uno nell'altro, ombre e cromie"."Giorgione è colui che, come si vede nel 'Fregio delle arti liberali e meccaniche',, come traspare anche da 'I Tre filosofi', dai complessi significati allegorici", spiega l'autore, aggiungendo "dedicare un volume a Giorgione significa scegliere un artista rappresentativo dello spirito scientifico e della ricerca, che è nelle radici stesse di Menarini".Giorgione, infatti, è un artista esemplare di quel dialogo tra Umanesimo e Scienza che da oltre mezzo secolo Menarini esplora e propone al più ampio pubblico. Il volume conferma il, in particolare quella del Rinascimento, con monografie che hanno spaziato da Michelangelo, Caravaggio e Raffaello a Beato Angelico, Artemisia Gentileschi e Antonello da Messina."Menarini, con il volume su Giorgione, continua a celebrare l'arte italiana in tutto il mondo", spiegano, azionisti e membri del CdA di Menarini, spiegando "proprio per far conoscere i maestri italiani anche all'estero, oltre alla storica collana d'arte, il Gruppo continua anche il progetto digitale Menarini Pills of Art. Ad oggi, sono state pubblicate su YouTube, in otto lingue, più di 600 video pillole d'arte, con 28 milioni di visualizzazioni".14-10-2022 15:35