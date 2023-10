Giorgetti: su debito Governo "responsabile e serio"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "È legittimo che ildopodiché come ho detto e ribadisco man mano che anche gli esperti leggono il contenuto dellae ancor di più quando leggeranno il contenuto dellacapirann o che il Governo italiano ha fatto le cose in modo responsabile e serio". Lo ha detto il ministro dell'Economia,rispondendo a chi gli chiedeva dei commenti del FMI sulla dinamica di riduzione del debito, a margine delle votazioni alla Camera sullo scostamento di bilancio e sulla Nota di aggiornamento al Def. "Sono molto tranquillo" ha aggiunto, sottolineando che con il FondoAndate aquando parla di cause eccezionali che hanno gravi ripercussioni economiche che non dipendono dalla volontà del governo. Mi sembra che siamo in una situazione come questa o mi sbaglio?". "La guerra in Ucraina non è che l'ha fatta il governo italiano, l'ha fatta Putin. Le conseguenze economiche e finanziaria le vedete tutti. Credo che le veda anche il" ha aggiunto."Come ogni governo spero che la sessione di bilancio sia veloce e fruttuosa e che arrivi al risultato per dare un quadro di certezze per tutti ", ha detto il Ministro dell'Economia precisando che sugli emendamenti parlamentari alla manovra "11-10-2023 14:20