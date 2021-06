Giorgetti: ottimista su ripresa forte Paese

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, èsulla ripartenza del Paese. "Lo dico non in modo di circostanza - ha detto intervenendo a un evento sul Made in Italy - sono tendenzialmente legato al realismo, ma sono ottimista percheè il piano vaccinale va bene e dopo unSecondo Giorgetti "questo anima gli spiriti imprenditoriali, che sono l'ossatura della nostra economia. Serve domanda, che è destinata a crescere.Sul"la risposta deve essere graduata e differenziata, gestendo la. Giorgetti ha ricordato che "abbiamo affrontato una situazione eccezionale e abbiamo risposto con una politica eccezionale con il blocco dei licenziamenti. Si deve uscire con un sistema di ammortizzatori cheIl Ministro dello Sviluppo economico auspica che sul vaccino italiano, serve "autonomia strategica per rispondere alle sfide del futuro senza dipendere dagli altri. Non è un caso che l'Europa sia riuscita a raggiungere risultati a distanza di un mese dagli Stati Uniti". Giorgetti ha parlato di Reithera, che "ha avuto problemi e intoppi burocratici. Noi continueremo a supportare coloro che cercano di trovare delle risposte perchèIl responsabile del Mise ha aggiunto che "stiamo lavorando con grande riservatezza con soggetti italiani e internazionali che hanno individuato08-06-2021 07:35