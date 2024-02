Giorgetti: economia italiana resiliente, buoni segnali da occupazione

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia,, ha dichiarato che l'economia italiana ha "dimostrato una capacità di resilienza notevole. Abbiamo segnali dell'ultimo trimestre e inizio del 2024 di una ripresa modesta, ma sempre superiore quella della media europea". Alla presentazione dei risultati 2023 dell'Giorgetti ha aggiunto che "i segnali che vengono dall'occupazione sono in qualche modo assai confortevoli stiamo riassorbendo il fenomeno della".Il ministro ha spiegato che sullaè in corso un "lavoro inteso" con i decreti legislativi: alcuni sono stati fatti, "altri lo saranno a breve e l'ambizione alta, di riscrivere il sistema fiscale, che era nel programma di governo, dovrebbe concludersi entro la primavera", sottolineando che l'Agenzia delle Entrate "ha un ruolo decisivo e cruciale per la riuscita di questae per instaurare un nuovo e diverso rapporto con i contribuenti".Presente anche il viceministroche ha dichiarato che "non ci sarà nessuna persecuzione nei confronti dei soggetti che non si sono allineati, ma nella normale prassi del rispetto legge e della privacy cercheremo di sapere perché il contribuente, a fronte di una proposta interessante non si adegua". "Nessuna caccia alle streghe, ma informazioni sul perché di un non disallineamento", ha aggiunto.05-02-2024 19:58