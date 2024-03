Giappone, ministero Finanze pronto ad agire sullo yen "calo insolito"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il, si รจ detto pronto a intervenire contro la debolezza della yen, lanciando di fatto un chiaro avvertimento agli speculatori che continuano a scommettere contro la divisa del Paese.Lo zar del Forex giapponese, nell'ultimo avvertimento sul "grande scivolamento" della valuta rispetto al dollaro, ha affermato che la debolezza della moneta non riflette i fondamentali. "Guardando alle valute, la coppia dollaro/yen ha attraversato grandi fluttuazioni del 4% solo nelle ultime due settimane", ha detto Kanda ai giornalisti. "Non ha rispecchiato i fondamentali e sento qualcosa di strano al riguardo".Il principale diplomatico valutario giapponese ha commentato il recente sell off sullo yen, che ha continuato a perdere terreno nei confronti del dollaro americano anche nelle ultime sessioni, nonostante il primo rialzo dei tassi dal 2007 varato dallaLa scorsa settimana, la banca centrale guidata dal governatore Kazuo Ueda ha posto fine all'era dei tassi negativi in essere in Giappone dal 2016, alzando i tassi dal -0,1% al range compreso tra lo zero e lo 0,1%.25-03-2024 08:29