Giappone, accelera l'inflazione a settembre. Occhi sulla Bank of Japan
(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Giappone nel mese di settembre, per la prima volta in quattro mesi, confermandosi sopra il target fissato dalla Bank of Japan. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un aumento del 2,9% su anno, contro il +2,7% di agosto.
Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,1% dopo il +0,2% del mese precedente.
Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato al 3% a livello tendenziale, rispetto al 3,3% precedente.
Il trend dei prezzi sarà uno dei principali elementi al centro della riunione di due giorni della Bank of Japan, in calendario la prossima settimana, con il board chiamato a decidere sui tassi di interesse in Giappone e pubblicherà anche le nuove previsioni trimestrali su crescita e inflazione.
(Teleborsa) 24-10-2025 08:06
