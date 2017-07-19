Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Giappone, accelera l'inflazione a settembre. Occhi sulla Bank of Japan

            News Image (Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Giappone nel mese di settembre, per la prima volta in quattro mesi, confermandosi sopra il target fissato dalla Bank of Japan. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un aumento del 2,9% su anno, contro il +2,7% di agosto.

            Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra un incremento dello 0,1% dopo il +0,2% del mese precedente.

            Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato al 3% a livello tendenziale, rispetto al 3,3% precedente.

            Il trend dei prezzi sarà uno dei principali elementi al centro della riunione di due giorni della Bank of Japan, in calendario la prossima settimana, con il board chiamato a decidere sui tassi di interesse in Giappone e pubblicherà anche le nuove previsioni trimestrali su crescita e inflazione.

            (Teleborsa) 24-10-2025 08:06


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.