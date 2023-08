Germania, Intesa: il PIL tornerà in territorio negativo

(Teleborsa)

(Teleborsa) - I dati dell'indice IFO tedesco usciti questa mattina risultano "compatibili con una, con rischi orientati verso il basso". Lo afferma la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo in un report sul tema.L'indice IFO è sceso a 85,7 da 87,4 (rivisto da 87,3), un; il dato è ben al di sotto delle attese di consenso (86,7). È peggiorata in particolare la valutazione sulla situazione corrente a 89 da 91,4 (rivisto da 91,3), un minimo dal 2009 se si escludono i mesi del primo lockdown. Le attese per i prossimi mesi peggiorano, ma meno rispetto alle condizioni attuali, con l'indice in calo a 82,6 da 83,6 (rivisto da 83,5), un minimo da novembre 2022.Secondo gli analisti, il calo dell'indagine IFO non è isolato:. A metà settimana l'indagine PMI aveva segnalato una contrazione dell'attività sia nel manifatturiero che nei servizi dell'Eurozona. La prossima settimana l'indagine Istat e l'indice di fiducia economica (ESI) elaborato dalla Commissione UE completeranno il quadro. "Ciononostante, confermiamo per ora la previsione di un livello terminale del 4% per il tasso sui depositi presso la BCE", si legge nel report.25-08-2023 12:56