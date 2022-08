Germania, indice Zew agosto diminuisce ancora a -55,3 punti

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, segnalando un significativodell'economia nei prossimi mesi, con il clima che resta negativo. L'indicatore anticipatore si è portato infatti a -55,3 punti dai -53,8 punti di luglio. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è peggiore delle attese degli analisti che stimavano una valore di -53,8 punti.In peggioramento anche le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -47,6 punti da -45,8, contro attese per un -48. L'indice relativo alsi è attestato invece a -54,9 punti, in peggioramento rispetto al -51,1 di luglio (attese degli analisti per -57 punti)."Le aspettative economiche ZEW diminuiscono nuovamente leggermente ad agosto dopo un forte calo nel mese precedente - ha commentato, ricercatore presso ZEW e responsabile dell'indagine sui mercati finanziari - Gli esperti dei mercati finanziari si aspettano quindi un"."I tassi di inflazione ancora elevati e i previsti costi aggiuntivi per il riscaldamento e l'energia determinano una diminuzione delle aspettative di profitto per il settore dei consumi privati - ha aggiunto - Al contrario, lea causa del presunto ulteriore aumento dei tassi di interesse a breve termine".16-08-2022 11:12