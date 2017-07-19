Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Teleborsa

            Germania, i prezzi import calano più delle attese a luglio

            News Image (Teleborsa) - Diminuiscono più delle attese i prezzi import in Germania a luglio 2025. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione del -0,4% su mese contro il -0,3% atteso dagli analisti e dopo il dato invariato di giugno.

            Su base annuale si registra un decremento dell'1,4% a fronte del -1,4% del mese precedente e rispetto al -1,2% atteso.

            Escludendo i prezzi dell'energia, i prezzi all'importazione a luglio 2025 sono stati inferiore dello 0,2% rispetto a luglio 2024, mentre sono stati inferiori dello 0,4% rispetto a giugno 2025. Escludendo solo il petrolio greggio e i prodotti petroliferi, l'indice dei prezzi all'importazione è stato anch'esso inferiore dello 0,3% rispetto al livello di luglio 2024 e inferiore dello 0,4% rispetto a giugno 2025.

            Per quanto riguarda le esportazioni, i beni di consumo sono stati più costosi dello 0,6% rispetto a luglio 2024 (-0,2% rispetto a giugno 2025).

            (Teleborsa) 29-08-2025 08:26


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.