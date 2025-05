Germania, buona la seconda: Merz eletto Cancelliere

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dopo il clamoroso flop di questa mattina, conal Bundestag, (per raggiungere la maggioranza e, dunque, diventare cancelliere ne erano necessari). Tra i primi a congratularsi, il cancelliere uscenteAnche i leader di Alternative fuer Deutschland si sono congratulati con il leader dell'Unione che sta stringendo le mani di tutti i parlamentari in fila per salutarlo.con la votazione che si era chiusa a 310 voti a favore, contro i 316 necessari ad ottenere la fiduciaPoco dopo, la presidente del Bundestagha riaperto la seduta del Bundestag chiarendo chegià oggi solo grazie ad un accordo tra i gruppi parlamentari dell'Unione, della Spd, dei Verdi e della Linke. In questo caso necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'aula,. Con te, un amico comprovato e un esperto di Europa si trasferisce alla Cancelleria. Lavoreremo insieme per un'Europa forte e più competitiva. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con te!" Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue"Congratulazioni sentite, caroper la tua a nomina a Cancelliere federale della Germania. Attendo con interesse di collaborare per un'Europa forte", scrive su X il presidente del Consiglio Europeo"Congratulazioni a, un amico, per la sua elezione a Cancelliere tedesco.la sua determinazione e il suo impegno rafforzeranno laL'Europa conta su di lui come partner affidabile e degno di fiducia. Attendo con ansia una buona collaborazione", così su X la presidente del Parlamento europeo,Congratulazioni anche daper affrontare le sfide che caratterizzano l'attuale contesto internazionale. Sono certa che sapremo raggiungere insieme risultati importanti non solo a livello bilaterale ma anche a livello UE, G7 e NATO e sui principali dossier internazionali", sottolinea lapossano fare la differenza per il rilancio della competitività, in particolare del settore automobilistico, così come per la costruzione di partenariati paritari con l'Africa e per il contrasto all'immigrazione irregolare".06-05-2025 17:26