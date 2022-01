Gentiloni: economia rallenta, non serve solo rimbalzo

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. Ne misureremo la velocità nelle prossime settimane.Non abbiamo bisogno solo di un rimbalzo, tornare aLo ha dettoCommissario europeo degli Affari economici, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore sottolineando che il periodo prima della pandemia "era un contesto in cui le diseguaglianze erano molto forti, la crescita bassa e limitata, il contrasto al cambiamento climatico in ritardo e la competitività messa in discussione. Da questo vogliamo uscire e abbiamo l'occasione per farlodalla crisi finanziaria dello scorso decennio, mettendo in comune"Nei due anni della pandemiaha proseguito. "Non dimentico le settimane iniziali della crisi. Non siamo partiti bene in questa guerra. Ma a due anni di distanza il quadro è completamente diverso: oggi abbiamoGentiloni ha poi ricordato che "la pandemia ha rivelato un senso civico, quasi una disciplina e gli italiani si sono riscoperti comunità, aprendo strade poi percorsi da altri Paesi". Quindi ha aggiunto:. Tutto il contrario in questi due anni, è tornata d'attualità l'importanza di questa ricerca, scienza, competenza. La negazione c'è stata e c'è. E' molto rumorosa, ma rendiamoci conto che si tratta di una. La grande maggioranza dei cittadini italiani ed europei ha seguito in modo seppure complicato, altalenante, oscillante le indicazioni che le autorità politiche hanno dato basandosi sulla collaborazione con le voci più autorevoli del mondo scientifico."Unalla quale - sottolinea Gentiloni - è destinatoinnanzitutto dal Governo, ma anche dall'insieme del mondo economico, della società, della cultura. La rinascita o sarà un'impresa comune o non sarà.24-01-2022 15:17