Generali acquisisce AXA Grecia per 165 milioni di euro

(Teleborsa) - Generali ha siglato un accordo per l'dadel, rilevando di fatto le attività in Grecia del gruppo francese. L'operazione vale, corrispondenti a un multiplo di 12,2 volte gli utili 2019. Inoltre, Generali hain scadenza a marzo 2027, estendendolo fino al 2040 con la definizione di futuri pagamenti da parte delle compagnie di Generali in Grecia ad Alpha Bank.AXA Grecia è tra le prime dieci compagnie assicurative nel Paese e nel 2019 ha registrato una. Distribuisce i suoi prodotti, oltre grazie a una rete di oltre 600 dipendenti, principalmente attraverso Alpha Bank, tra le banche leader in Grecia con circa 3,1 milioni di clienti e una rete di 347 succursali bancarie. La rinnovata partnership con la banca è in linea con l'ambizione di Generali, che è la sesta compagnia di assicurazioni in Grecia con una quota di mercato del 5,3%, dicon l'obiettivo di rafforzare le vendite di prodotti Danni."L'acquisizione è perfettamente in linea con la strategia Generali 2021, che mira a rafforzare la nostra leadership in Europa ha commentato- Con l'acquisizione di AXA Grecia e l'accordo di distribuzioneesclusivo a lungo termine con Alpha Bank, Generali accresce decisamente la sua posizione nel mercato locale, diventando il secondo Gruppo più grande nel settore Danni e il terzo nel settore Salute in Grecia"."Il nuovo accordo con Generali conferma il focus di Alpha Bank nel migliorare la sua posizione competitiva nell'ambito della bancassurance - ha invece dichiarato- Costruire e coltivare partnership strategiche con operatori del mercato globale è stato un punto di forza di Alpha Bank negli ultimi due decenni".31-12-2020 08:21