Gas, da domani in vigore regolamento Ue per la riduzione dei consumi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dopo l'intesa politica raggiunta dallo scorso 26 luglio, entrerà in vigore domani ilLa finalizzazione dell'accordo, con il voto contrario di Ungheria e Polonia ma con il quorum della maggioranza qualificata ampiamente raggiunto, è avvenuta venerdì. Oggi il regolamento, vincolante per tutti, è stato pubblicato ine da domani sarà in vigore.Il regolamento, che ha valenza retroattiva, si riferisce al periodo 1 agosto 2022 - 31 marzo 2023. In tale periodo gli Stati membri sono chiamati ad unaTale riduzione diventa obbligatoria nel caso in cui il Consiglio Ue decreti l'. Il 15% è il tetto massimo della riduzione richiesta ma almeno una decina di Paesi, inclusa l'Italia, potranno sfruttare una serie di deroghe che, mediamente, fanno scendere il taglio obbligatorio di otto punti percentuali.08-08-2022 18:50