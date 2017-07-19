Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Gas, indice IGI in lieve calo a 35,24 euro/Mwh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 21 ottobre è pari a 35,24 euro/MWh, in leggero ribasso rispetto al 20 ottobre attestatosi a 35,26 euro/MWh.
L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
