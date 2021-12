Gas: contatori smart di Pietro Fiorentini in Uzbekistan, con SACE e Intesa Sp

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Software, macchinari e componentitargativerranno forniti inalla società appaltatriceche produrrà iper la misurazione delnaturale destinati alla società uzbeka stataleil cui compito è monitorare i consumi effettivi degli utenti per conto del Governo.Nel dettaglio, laha firmato con l'azienda esportatrice(tra le maggiori realtà industriali del Nord Est italiano) un accordo per la fornitura di– componenti per contatori intelligenti di consumo del gas compresi di licenza, macchinari per l'assemblaggio e trasferimento di know-how – per un valore complessivo di- si legge nella nota ufficiale - hanno strutturato un finanziamento difavore della società uzbeka statale di distribuzione del gas Hudugazta'minot che, mediante gara pubblica, ha affidato la fornitura dei contatori alla stessa Texnopark. Il finanziamento è frutto della partnership congiunta tr- in ottica di sviluppo dell'export di tecnologia italiana, in particolare in paesi ad alto tasso di crescita - ed è garantito da parte del Ministero delle Finanze dell'Uzbekistan. Si tratta della prima operazione con questa controparte, realizzata con l'assistenza dello studio legale Watson Farley & Williams.che richiede grande impegno per i volumi e i tempi di realizzazione - ha affermatoPresidente Esecutivo del Gruppo Pietro Fiorentini – ma certamente fonte di grande soddisfazione e orgoglio. Il supporto finanziario al progetto da parte di SACE e Intesa Sanpaolo è il completamento straordinario di un successo tutto italiano, senza dimenticare l'apporto della nostra controllata Terranova che ha fornito la piattaforma IT per la gestione di tutto il parco contatori.""Pietro Fiorentini, nostro cliente dal 2005, ècon forte spinta green grazie allo sviluppo di tecnologie legate alla transizione energetica e a una presenza internazionale di primario standing nel settore. La missione di SACE è di sostenere la competitività del Made in Italy nel mondo – sottolineaResponsabile Mid Corporate di SACE – e questa prima operazione con garanzia sovrana uzbeka conferma ancora una volta il nostro impegno nel supportare i piani di crescita delle imprese italiane. Sono certo che aprirà le porte a future collaborazioni con un Paese che è stato una delle poche economie al mondo a espandersi nel 2020 e che ha avviato un ambizioso piano di riforme migliorando il proprio business climate".PerResponsabile Network Italia della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaoloche ha saputo innovare e ha colto le opportunità legate alla transizione energetica e alla crescita internazionale". L'operazione - prosegue -delle aziende manifatturiere italiane e la loro forte vocazione all'export. Il nostro Gruppo è da sempre impegnato nel supportare le imprese nei loro piani di sviluppo sia in ambito nazionale, sia sui mercati esteri,16-12-2021 13:52