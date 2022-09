Gas, Cingolani: "Da ottobre un'ora e un grado in meno per i termosifoni"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - A partire da ottobre i termosifoni, nei condomini e negli edifici pubblici, saranno accesi per un'ora in meno e dovranno essere abbassati di un grado, da 20 a 19. Questa – secondo quanto riporta l'Ansa – una delle misure annunciata daldurante la riunione del Consiglio dei ministri.Nell'ambito nel piano di risparmi energetici non dovrebbe, tuttavia, rientrare il ritorno alla Dad nelle scuole. Sempre secondo quanto si apprende, il governo lavora per portare ilin Cdm la prossima settimana.A lanciare un allarme in vista dell'inverno è stato questa mattina ilin un intervento a a Rtl 102.5. Nel caso la Russia sospendesse completamente l'invio di gas – ha avvertito Bonomi – "avremmo un buco di 4 miliardi di metri cubi che resterebbe scoperto anche dagli stoccaggi nazionali al 90%, e se dovessero mancare quei 4 miliardi e fossero tutti incidenti sull'industria, vorrebbe dire spegnere quasi un quinto dell'industria italiana. Motivo per cui dobbiamo pensare, scenario peggiore, ad una strategia di razionamento con una scelta politica su cui chiediamo grande responsabilità perché spegnere il sistema industriale significa mettere a rischio migliaia di imprese e posti".01-09-2022 16:18