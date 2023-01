Gallerie d'Italia – Vicenza, Intesa Sanpaolo presenta "Argilla. Storie di viaggi"

(Teleborsa)

presenta alle il, secondo appuntamento del ciclo triennale realizzato con il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova e importanti musei archeologici del Veneto.A cura di, l'esposizione, aperta al pubblico fino al 18 giugno, intende riflettere sul ruolo aggregatore della ceramica greca nell'ambito mediterraneo – fonte di ispirazione, contaminazione, sviluppo –, ovvero sulla capacità degli esemplari figurati ateniesi di interloquire con i pubblici attuali per agevolare la comprensione del ruolo dell'antico come origine del nostro sistema di valori.Mentre la si è concentrata sulle modalità produttive della ceramica greca e magnogreca, oltre che sul rapporto della manifattura antica con quella contemporanea, la vuole affrontare il, considerata la rilevante presenza di vasi greci e magnogreci nelle collezioni museali del Veneto. Questo aspetto peculiare, indagato dall'antichità sino ai giorni nostri attraverso il ruolo fondamentale giocato dalla Repubblica di Venezia, insieme alla consapevolezza del ruolo sociale e culturale che il patrimonio ceramico greco ha giocato e continua a giocare nella definizione dell'identità occidentale, fornisce la principale chiave di lettura per la comprensione del progetto di ricerca, pensato con chiari intenti scientifici e didattici.Il giunto al secondo appuntamento dopo, nasce nell'ambito della collaborazione fra la e il, in seno alle ricerche sviluppate dal La memoria degli oggetti. Un approccio multidisciplinare per lo studio, la digitalizzazione e la valorizzazione della ceramica greca e magnogreca in Veneto, sostenuto dalla Il progetto di collaborazione – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – mira ad offrire la migliore fruizione e conoscenza del patrimonio culturale grazie a una proficua sinergia fra istituzioni pubbliche e private, valorizzando i preziosi reperti conservati presso la rete territoriale dei musei archeologici e le ceramiche greche e magnogreche della costituita da oltre cinquecento reperti prodotti tra il VI e il III sec. a.C., provenienti da Ruvo di Puglia, oggi esposta alle e rappresentata nell'itinerario vicentino da un nucleo di opere prestigiose.Insieme a queste, l'esposizione consente di ammirare il Museo Archeologico Nazionale di Adria e il Museo Archeologico Nazionale di Venezia, del Museo Civico di Bassano del Grappa, il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte e del Centro d'Ateneo per i Musei dell'Università di Padova.Fra le opere esposte si segnala il del conservato presso il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e restaurato per l'occasione a cura di Intesa Sanpaolo. Il cratere rappresenta l'emblema di questi viaggi e di questo percorso narrativo: un manufatto attico giunto sino alla necropoli etrusco-padana di Balone (Rovigo) che, attraverso i secoli, descrive il rapimento della dea del mare Teti da parte di Peleo, eroe della spedizione degli Argonauti; il matrimonio fra i due, elemento anticipatore della guerra di Troia, porterà alla nascita di Achille che, da adulto, effettuerà il suo ultimo viaggio proprio per combattere in quel conflitto.Accanto alla scoperta delle meraviglie e ai segreti nascosti nelle antiche ceramiche, nonché al ruolo fondamentale della rete territoriale che lega fra loro musei e istituzioni, è centrale il concetto della progettazione che mira a eliminare le barriere nella fruizione dei luoghi e degli oggetti, ad accompagnare il visitatore nel racconto dell'esposizione. Il nuovo allestimento prosegue infatti nell'attenzione all' con nuovi supporti dedicati a una visita multisensoriale: in particolare un nuovo libro tattile dell'artista che racconta il viaggio e i pericoli di naufragi, così come un originale tavolo rotante, progettato dall'architetto, che presenta con riproduzioni 3D le diverse tipologie di ceramiche, ciascuna con la propria funzione, raccontate anche attraverso QRcode che rimandano alla voce dei curatori e a video in Lingua dei Segni Italiana che presentano le sezioni espositive.Il lla presenza di, executive director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, della rettrice dell'Università di Padova di, pro-rettrice curatrice dell'esposizione insieme a in rappresentanza di Vincenzo Tinè per la soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, del direttore Generale dei Musei del Veneto, e dei direttori e Conservatori dei musei prestatori. Erano inoltre presenti, direttore del Dipartimento dei Beni Culturali e, delegata all'inclusione e disabilità dell'Ateneo patavino. Presenti anche i rappresentanti dell' che ha collaborato attivamente al progetto di accessibilità e di altre associazioni ed enti impegnati sui temi dell'inclusione.