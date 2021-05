Gaia-X arriva in Italia, al via strategia europea per rilanciare il digitale

(Teleborsa)

(Teleborsa) -si porta in prima linea, con, nella battaglia delladell'Europa "contro"Gaia-X, ilbasato su criteri e standard comuni di gestione dei dati e dei servizi, avrà unnel nostro Paese coordinato dae sostenuto, anche finanziariamente, dal Governo. A dare il "kick off" oggi il Presidente degli industrialii e il Ministro per l'Innovazione"Gaia-X è un progetto, con enormi potenzialità di sviluppo ed è un grande progetto Paese rivolto alle imprese di tutti i settori produttivi, alla P.A. e ai centri di ricerca, a tutti i soggetti che possono essere interessati allo sviluppo del cloud e all'utilizzo dei dati", ha detto il Presidente di Confindustria in occasione dell'Italian Regional Hub - Kick-off Meeting "Il Progetto europeo e il ruolo dell'Italia per lo sviluppo di Gaia-X Italia", promosso da Confindustria e Gaia-X. Secondo Bonomi "è un progettoperchè "vuole gettare le basi per lo sviluppo diDi progetto "essenziale per aumentare la competitività dell'Italia e dell'Europa tutta nei confronti di altri Paesi", ha parlato il Ministro per l'Innovazione e la transizione digitale,sottolineando che "oggi per l'Italia è una giornata importante". Nel corso del convegno dedicato al progetto di cluod europeo Gaia X, di cui fanno parte 261 membri, ha sottolineato che il nostro Paese "entra in qualcosa di importante. Noi come Governo ci impegniamo a dare sostegno anche finanziario ai migliori progetti e mi aspetto che riceveremo input dall' hub italiano di Gaia x che tradurremo in norme per sostenere l'intervento. Implementeremo il piano di Recovery, il PNRR per il polo strategico nazionale, il cloud a giurisdizione italiana con unaIn particolare, il Ministro si aspetta dal mondo imprenditoriale: "chedia un contributo forte alla formazione degli standard europei. Dobbiamo fare un decisocome Europa e Itala per creare unae questo può portare anche a consolidamenti". Inoltre il Ministro ha sottolineato come debba esserci unatra imprese di tutte le dimensioni e un forte coinvolgimento del mondo accademico. Ci aspettiamo tanti progetti, che nei modi e nei tempi che decideremo, finanzieremo. Oggi èGaia X è essenziale per la competitività del"Nasce oggi l'hub regionale italiano per il cloud europeo Gaia X che contribuirà alla digitalizzazione del Paese". Lo ha sottolineato il vicepresidente di Confindustria con delega al Digitale,"Vogliamo essere un grande contributore. Come Italia ci sentiamo che possiamo dare un grande contributo", ha detto sottolineando che oggi "è un bel giorno per il mondo digitale che ha potenzialmente un grande futuro. Gaia X si inserisce in un momento particolare per il digitale nel nostro Paese. Guardando ai vari piani di recovery in giro per il mondo, se guardiamo la percentuale che viene allocata al digitale nelle sue varie forme - ha spiegato il manager - abbiamo il piano di più digitale del mondo.che non è storicamente un paese forte nella gestione del dato, ha comunque tutte le carte in regola per recuperare in fretta e diventare un paese di punta del settore.ha detto Gubitosi. Il digitale, più in generale, "e certamente tutto il mondo digitale non28-05-2021 03:10