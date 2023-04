GA-GI, Cirasola: "No alla bancassurance, più importanti gli agenti"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Le banche chiudono mentre le nostre agenzie crescono o restano stabili. Per questo la bancassurance non può essere una strategia da condividere". Con queste parole ilcommenta la notizia del"Nella nostra categoria negli ultimi anni i dipendenti non sono diminuiti, ma sono rimasti uguali o in alcune agenzie sono addirittura aumentati. Mentre nelle banche sono in atto processi di chiusura (2 filiali al giorno) con razionalizzazione del personale – precisa–. La decisione di Generali di non rinnovare alcuni accordi di bancassurance facenti capo a Cattolica Assicurazioni, può essere letta come la conferma che il Leone di Trieste punta sul canale agenziale". Per il presidente del GA-GI si tratta di una conferma rispetto all'accordo tra il GA-GI e la Compagnia, oggi oggetto di rinnovo unitamente a tutti gli altri gruppi agenti, con il nuovo amministratore delegato Giancarlo Fancel."Sono molto soddisfatto e contento di leggere questa notizia, che conferma la lungimiranza e l'attivismo del nostro GA-GI che già nel 2014 stabilì con un accordo integrativo sottoscritto da me e da Philippe Donnet, allora amministratore delegato di Generali Italia, che il marchio del leone alato rosso fosse dedicato unicamente alle agenzie", prosegueQuesto secondo il presidente del GA-GI conferma il ruolo centrale che gli agenti di assicurazione rivestono nella valorizzazione del brand e nella strategia di crescita della Compagnia."Tale accordo – spiega– oggi è stato esteso anche agli agenti di Cattolica che sono entrati nella nostra compagine ma sarà una strategia che varcherà anche i confini italiani"."Il livello di servizio offerto dalla nostra rete di agenti – ha dichiarato– è altissimo, e la strategia del gruppo ruota intorno a loro, che sono a tutti gli effetti 'Lifetime partner', capaci di assistere i clienti in tutte le loro esigenze familiari e previdenziali lungo l'arco della loro vita". Per Generali, quindi, investire in attività al di fuori della bancassurance è più remunerativo, anche per mantenere un Solvency ratio elevato (oggi è al 221%)."Da quanto sappiamo le banche rimarranno laddove non ci sono gli agenti. Il GA-GI – puntualizza– ha dato e continuerà a dare un contributo importante alla crescita di tutto il canale agenziale nel nostro paese, che è un unicum nel mondo, sempre al fianco dei clienti-consumatori, tutelando e proteggendo i risparmi e i patrimoni degli stessi, evitando situazioni poco trasparenti come la recente cronaca di questi giorni racconta. La vicenda di Eurovita ha avuto per noi modeste ricadute in termini di richieste di riscatti a conferma di un sostanziale allineamento di interessi tra agenti, compagnie e clienti ne proporre soluzioni di risparmio a lungo termine".14-04-2023 13:15