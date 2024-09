G7 Agricoltura e Divinazione Expo, CIA: fare squadra su grandi sfide globali

(Teleborsa)

(Teleborsa) -e riportare gli agricoltori al centro dell'attenzione internazionale, con l'obiettivo di valorizzare la qualità e la sostenibilità delle nostre produzioni tramite una vetrina globale unica, ma soprattutto di fare squadra con le organizzazioni e i governi per affrontare le grandi sfide del settore, dai cambiamenti climatici al giusto reddito per i produttori al diritto al cibo per tutti". È così che il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani,guarda all'appuntamento nodale del G7 Agricoltura e di "Divinazione Expo 24", dal 21 al 29 settembre a Siracusa, nell'isola di Ortigia, dove la Confederazione sarà in prima linea tra gli impegni con le istituzioni e un ricco programma di eventi e degustazioni nel grande spazio espositivo dedicato a Riva Nazario Sauro.Dopo la visita inaugurale della premier Giorgia Meloni, sabato 21 settembre, spazio agli incontri del Masaf con le rappresentanze del mondo agricolo: il presidente Cristiano Fini interverrà all'evento, domenica 22 settembre al Teatro Comunale di Siracusa, alle ore 10, nella prima sessione "Difendere e valorizzare la filiera agricola"; mentre lunedì 23 settembre, il direttore nazionale di Cia Maurizio Scaccia si confronterà su "Una strategia nazionale agricola per le aree interne",nd Human Rights, alle ore 10.30. Giovedì 26 settembre, invece, il presidente di Cia Fini parteciperà ai lavori del G7 delle Organizzazioni agricole, all'Ortea Palace Hotel alle ore 9.30, e poi sarà ospite del Forum per l'Africa del G7 Agricoltura, al Teatro Comunale alle ore 15. Venerdì 27 settembre, infine, Stefano Francia del Comitato esecutivo nazionale Cia sarà al convegno a cura di Federunacoma, "Territori sconfinati, piccoli poderi e orti urbani:– Oltre mille metri quadrati a Riva Nazario Sauro insieme a Italia Olivicola. Al centro dello spazio espositivo ci sarà l'immenso patrimonio agroalimentare Made in Italy portato a Ortigia dalle aziende associate, protagoniste di una mostra-mercato tutta dedicata alle eccellenze del territorio. Accanto, un fitto calendario di degustazioni, tutti i giorni nell'area tasting dalle ore 12 alle 14 e dalle 17 alle 21: "Olio & Fragranze – Orgoglio Italiano", un viaggio sensoriale tra olio, farina e tipicità, con i migliori maestri della pizza, e "Oil Bar", per scoprire le 500 varietà di olivo, quasi 50 denominazioni d'origine, lungo la penisola e assaggiarne un bicchierino. Non solo percorsi del gusto, ma anche talk e approfondimenti nell'area meeting. Si alterneranno infatti, dal 21 al 29 settembre, workshop su "Innovazione e Agricoltura: la rivoluzione digitale con Cia WorkSpace e XFarm", seminari del Caa-Cia, convegni di Italia Olivicola su19-09-2024 15:28