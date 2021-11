G20, Draghi porta a casa un "successo" sul clima ma non c'è data

(Teleborsa) - Ilsi chiude cn due importantissimi. Nella prima giornata i leader delle venti più grandi economie mondiali, riuniti all'Eur, a Roma, hanno raggiunto l'accordo sulla, che andrà a colpire multinazionali e colossi del web, arginando la piaga dell'elusione fiscale. Il nuovo regime entreràI leader dei Venti hannodell'accordo già raggiunto in seno all'OCSE: unae la possibilitàcon almeno 20 miliardi di fatturatomediante redistribuzione del gettito. Ciò significa che dal 2023 le grandi multinazionali saranno assoggettate ad una aliquota del 15%, ovunque queste spostino la loro sede, e che i benefici stimati in 125 miliardi di dollari andranno a spalmarsi fra tutti i Paesi aderenti.L'altro grande risultato al secondo giorno di vertice è quello sul, incassato proprio mentre prende il via la. I Venti hanno firmato l'impegno ai, riconoscendo anche he è scientificamente dimostrata la





Un accordo che il Premierha definitoanche se nper il raggiungimento dell'obiettivo Net Zero (zero emissioni nette). La data del 2050 è stata sostituita da un più generico "entro o attorno a metà secolo".Draghi, nella conferenza stampa conclusiva del vertice, ha sottolineato che, ma l'intesa di Roma. Il Premier ha spiegato che l'accordo "il senso di urgenza c'è ed è stato condiviso da tutti" e che "c'è stato anche un impegno a non intraprendere politiche di emissioni che vadano contro il trend che tutti si sono impegnati ad osservare fino al 2030". Uno dei principali risultati di questo vertice - ha spiegato - è lo. "Abbiamo gettato le basi per una ripresa più equa e trovato i nuovi modi per sostenere i Paesi nel mondo", ha affermato Draghi, spiegando "sulla base dei diritti speciali di prelievo sono dedicatiIn chiusura del vertice il Premier ha anche annunciato cheper i prossimi 5 anni" a beneficio del fondo green sul clima.01-11-2021 08:12