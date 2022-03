"Futuro sostenibile", UniCredit eroga finanziamento da cinque milioni di euro a favore di Serioplast Italy

(Teleborsa)

(Teleborsa) -societa` del Gruppo Serioplast, produttore globale di imballaggi in plastica rigida per i grandi players dell'industria FMCG (Fast Moving Consumer Goods) nei mercati home care & laundry, food, personal care e pharma – ha ottenuto daundi durata biennale, assistito dallanell'ambito del), parte integrante delapprovato dall'Unione Europea per contrastare le difficolta` economiche e i rallentamenti produttivi causati dalla pandemia. Si tratta, spiega Unicredit in una nota, di un, rivolto alle imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilita`. Erogato da UniCredit in Lombardia il finanziamento e` finalizzato avolti ad aumentare la sostenibilita` del ciclo produttivo, attraverso il risparmio e la compensazione delle emissioni dirette/indirette generate per la produzione del proprio prodotto.– sottolinea la nota – ha, infatti, scelto di "adottare modelli di produzione sostenibili e di ridurre progressivamente l'impatto ambientale delle proprie attivita` industriali e assicura sul proprio luogo di lavoro trasparenza, integrita`, e spirito collaborativo, offrendo un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso dell'identita` di ciascun dipendente". Ile` subordinato al raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di aumento dell'indice di soddisfazione dei dipendenti a seguito di iniziative specifiche che l'azienda si e` impegnata ad attuare e del risparmio e compensazione di emissioni dirette/indirette generate per la produzione del proprio prodotto."Vogliamo generare un impatto positivo sulla societa`, fornendo soluzioni concrete come il Finanziamento Futuro Sostenibile che abbiamo erogato a favore di Serioplast, azienda con cui abbiamo in comune l'attenzione al sociale e allo sviluppo – afferma–. Abbiamo integrato le tematiche ESG nei nostri processi decisionali, perche´ uno degli obiettivi che intendiamo perseguire e` fornire alle comunita` le leve per progredire in modo sostenibile"."Attraverso questo finanziamento Serioplast potra` affrontare con serenita` le sfide della transizione ecologica dei prossimi anni – sottolinea–. In particolare, puntiamo ad adattare le nostre tecnologie produttive al fine di consolidare l'inclusione di materia prima riciclata nei nostri prodotti".09-03-2022 13:10