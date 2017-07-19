Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
FT: "Lagarde guadagna il 50% in più di quanto dichiara Bce"
(Teleborsa) - È polemica sullo stipendio della presidente della Banca centrale europea. Secondo un'analisi del Financial Times, lo stipendio completo di Christine Lagarde è superiore di oltre il 50% rispetto a quello dichiarato dall'istituto. Nel 2024 – secondo i calcoli del FT – ha guadagnato in totale circa 726mila euro, circa il 56 per cento in più rispetto allo stipendio base di 466mila euro comunicato dalla Bce nel suo rapporto annuale.
Una cifra pari a quasi quattro volte lo stipendio del presidente della Federal Reserve statunitense, Jay Powell, il cui compenso, stabilito dalla legge federale statunitense, è attualmente limitato a 203mila dollari (172.720 euro). Per fare altri paragoni
il salario base annuo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è inferiore del 21%.
Nel dettaglio, oltre allo stipendio base in Bce – riporta il FT – Lagarde riceve circa 135mila euro in benefit per l'alloggio e altre spese e circa 125mila euro per la sua posizione come uno dei 18 membri del consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali. Ma la relazione annuale della Bce non fa riferimento allo stipendio di Lagarde presso la Bri.
E pensare che basterebbe già il solo stipendio base per rendere Lagarde a funzionaria più pagata dell'Ue.
(Teleborsa) 02-01-2026 18:12
