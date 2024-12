FS Treni Turistici Italiani: "Sicilia Express" subito sold out

(Teleborsa)

Il "", treno turistico-esperienziale che attraverserà ilha registrato ildalla messa in vendita sui sistemi. L'iniziativa è promossa dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, in collaborazione conCon l'approssimarsi delle festività natalizie, il "Sicilia Express" offre un nuovo modo di viaggiare che unisce il turismo lento, di qualità e sostenibile, alla valorizzazione dei paesaggi attraversati. Durante il tragitto, i viaggiatori avranno l'opportunità di vivere unache celebrano l'autenticità della Sicilia, grazie a masterclass, performance artistiche e la partecipazione di influencer siciliani di fama nazionale.Il treno partirà. Previste fermate intermedie nelle stazioni di Novara (16.12), Milano Porta Garibaldi (17.03), Parma (19.10), Modena (19.52), Bologna (20.21), Firenze S.M.N. (21.44), Arezzo (23.16), Roma Tiburtina (01.07) e Salerno (sosta tecnica con possibilità salita passeggeri).Il convoglio varcherà quindi lo stretto di Messina a bordo della nave traghetto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per poi dividersi in due sezioni, una diretta a Palermo con fermate a Milazzo, Capo d'Orlando, Santo Stefano di C., Cefalù, Termini Imerese, Bagheria e arrivo a Palermo Centrale alle 13.35. La seconda per Siracusa, invece, effettuerà fermata per discesa passeggeri a Taormina/Giardini, Giarre - Riposto, Acireale, Catania C.le, Lentini, Augusta e arrivo a Siracusa alle 13.15.Il ritorno, con l'esperienza "", verso Milano e Torino è in programma mercoledì 5 gennaio con partenza da Palermo/Siracusa prevista alle ore 15:20.