FS Treni Turistici Italiani: a Pasqua torna il "Sicilia Express"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Torna sui binari ilil collegamento fra Piemonte e Sicilia, che ha visto il suo debutto lo scorso dicembre, pensato per offrire un'opportunità di viaggio ai siciliani residenti nel nord Italia per motivi di lavoro o studio. In occasione del lungo ponte pasquale questo servizio, realizzato grazie alla collaborazione trae l', collegherà Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma a Palermo e Siracusa il 17 aprile, con viaggio di ritorno previsto il 26 aprile.A bordo dell'Espresso turistico di FS Treni Turistici Italiani i passeggeri avranno modo di assistere ae di partecipare a, tutto a tema Sicilia. Chi sceglierà di viaggiare con il Sicilia Express potrà optare per ilo per i posti a sedere in comodi scompartimenti. A completare l'offerta anche la presenza didove sarà possibile cenare in un ambiente confortevole e conviviale.alle ore 12:30 ed effettuerà fermate a Milano Porta Garibaldi (14:10), Parma (15:42), Modena (16:20), Bologna Centrale (16:55), Firenze Santa Maria Novella (18:13), Roma Tiburtina (22:32), Salerno (1:26), Villa San Giovanni (5:33). Dopo aver attraversato lo Stretto di Messina, con fermate a Messina (7:55), Milazzo (8:57), Capo d'Orlando (9:38), S.Stefano di Camastra (10:20), Cefalù (10:49), Termini Imerese (11:07), Bagheria (11:23), e arrivo a Palermo Centrale alle 11:36, econ soste a Taormina (9:15), Giarre Riposto (9:37), Acireale (9:50), Catania Centrale (10:09), Lentini (10:30), Augusta (11:00) con arrivo a Siracusa alle 11:23.per viaggiare a bordo del Sicilia Express saranno disponibili a partire dal 5 aprile.02-04-2025 14:55